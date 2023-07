Giorgia Soleri dimentica Damiano David: "Sto ritrovando il mio equilibrio"

Giorgia Soleri ha postato sui social alcune foto che hanno fatto il pieno di like tra i suoi fan e, a seguire, ha svelato quali sarebbero le sue condizioni attuali.

Giorgia Soleri come sta dopo l’addio a Damiano

Appena un mese fa Giorgia Soleri ha annunciato pubblicamente il suo addio allo storico fidanzato Damiano David e, nelle scorse ore, ha risposto ai fan che le hanno fatto i complimenti per la sua serenità ritrovata. A tal proposito lei stessa ha ammesso: “Sto trovando dentro di me il mio centro ed il mio equilibrio. Ricordiamoci però che sui social si vede il 30% della vita di una persona”. Dopo l’addio al frontman dei Maneskin Giorgia Soleri ha affermato che la loro sarebbe stata una relazione aperta.

Damiano David nel frattempo è stato avvistato in atteggiamenti intimi con la modella Martina Taglienti e in tanti sui social sono impazienti di sapere se la liaison tra i due sia destinata a durare. Damiano e Giorgia Soleri hanno vissuto la loro storia nel massimo riserbo e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se in futuro il cantante cambierà atteggiamento in merito alle sue liaison sentimentali. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.