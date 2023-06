Damiano David è stato avvistato mentre era intento a baciare una ragazza il cui nome sarebbe quello di Martina Taglienti, giovane modella e storica amica di Victoria dei Maneskin.

Damiano David: la nuova fidanzata

Nelle scorse ore Damiano David e la sua storica fidanzata, Giorgia Soleri, hanno annunciato pubblicamente il loro addio. I due sono stati costretti a confermare pubblicamente la notizia dopo che il cantante è stato avvistato mentre baciava una ragazza in un noto locale di Roma e ora, secondo indiscrezioni, l’identità della ragazza sarebbe quella di Martina Taglienti, modella e storica amica di Victoria De Angelis. Secondo indiscrezioni Damiano avrebbe fatto scherzosamente la corte alla ragazza già nel 2017, e adesso quella tra i due sarebbe diventata una vera e propria frequentazione. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori dettagli per saperne di più.

Damiano si è detto pubblicamente dispiaciuto per la foto in cui è ritratto in compagnia della ragazza e ha sottolineato che la sua storia con Giorgia Soleri fosse già finita da alcuni giorni quando lui sarebbe stato sorpreso a baciarla. “Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno e quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, ha scritto.