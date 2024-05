Ida Platano ha fatto emergere un nuovo enigma amoroso nella sua vita sentimentale, dopo Mario Cusitore. A rendere noto il tutto è stata proprio lei, attraverso un video condiviso sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove è nota per la sua attività costante.

C’è curiosità tra i follower

Nel video, che ha suscitato grande curiosità tra i suoi follower, Ida non si è limitata a mostrare il suo recente cambio di look, con una radiosa chioma castana, ma ha anche accennato al misterioso pretendente che sembra aver catturato la sua attenzione.

Ida Platano: il video IG e la presunta love story

Ida Platano ha dichiarato nel video: “Mi avete fatto tanti complimenti. Poi lo sapete a me piace cambiare, oggi li lavo e li faccio mossi”. In seguito ha mostrato ai follower un regalo inaspettato di un corteggiatore di cui, a suo dire, non sa nulla.

Chi è Roberto?

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Ida abbia rinunciato definitivamente al Trono Over. Nel frattempo, in un video pubblicato su Instagram, sempre lei ha mostrato un bigliettino da parte di un misterioso ammiratore di nome Roberto. Nel messaggio è possibile leggere: “Ogni volta che sei triste alza gli occhi al cielo. Ogni stella che vedi è una persona che ti vuole bene. Io sono tra quelle. Ricordalo sempre, Roberto”. La 42enne ha risposto: “Grazie Roberto, non so chi tu sia”. lasciando intendere che non sa nulla di quest’uomo misterioso che sembrerebbe provare qualcosa di dolce nei confronti dell’oramai ex volto di UeD.