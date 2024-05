Un momento molto particolare a Uomini e Donne, dove Gianni Sperti ha dato un bacio a Sabrina. Il ballerino ha stupito tutti, tuttavia non è la prima volta che fa gesti così plateali.

Gianni Sperti è l’ormai storico opinionista di Uomini e Donne, che insieme a Tina Cipollari è una presenza fissa da anni. Non solo esprime le proprie opinioni in merito ai protagonisti del dating show e alle varie dinamiche, ma offre anche momenti di spettacolo come quello di cui parliamo oggi.

Gianni Sperti bacia Sabrina

In varie occasioni, abbiamo visto Gianni Sperti uscire dal ruolo di semplice opinionista e dare spettacolo, ad esempio mostrando la sua abilità di ballerino.

Negli ultimi mesi s è reso protagonista di un bacio appassionato a Roberta Di Padua, per dimostrare ai corteggiatori in studio, come si fa con una donna.

Il consiglio era quello di sciogliersi un po’ e di nuovo, Gianni ha baciato una dama.

Parliamo di Sabrina, bionda protagonista del trono over. La puntata di ieri, 8 maggio, si è aperta con una discussione fra Barbara e Cristina, a causa di Ernesto.

In studio si parlava della chimica che un bacio può scatenare e Gianni ne ha dato prova baciando Sabrina. Proprio la dama ha affermato che attraverso un bacio è in grado di rendersi conto dell’interesse verso un uomo.

Così fra lo stupore generale, il ballerino ha fatto l’eclatante gesto, poi si è passati a una questione particolare, sollevata da Alessia.

Uomini e donne: l’alito pesante dei cavalieri

Alessia, altra dama del dating show, ha detto che l’alito dei cavalieri è particolarmente pesante e ha suggerito loro di usare mentine prima di ballare con le dame. Anche Barbara ha confermato questa cosa.

In particolare, Alessia ha detto che sarebbero utili a 6 uomini, senza specificare il nome. Tina ha suggerito di far trovare uno spray per l’alito su ogni sedia dei cavalieri.