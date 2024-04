Lorella Cuccarini sulla morte della mamma: "Se n'è andata in soli tre giorni"

Nello studio de ‘La Volta Buona’, programma in onda su Rai 2 e condotto da Caterina Balivo, è stata ospite la showgirl Lorella Cuccarini, che si è aperta come mai prima regalando un viaggio nel suo passato fatto di alti e bassi. Ha rivissuto con sincerità i momenti più fragili e travagliati della sua carriera, soprattutto ricordando con dolore la morte della mamma, accanto ai molti successi televisivi e alle felicità della sua vita privata.

Questa storia ha dato ai suoi fan un’opportunità unica di comprendere meglio il percorso che l’ha portata fino ad oggi, mostrando la varietà di esperienze che hanno plasmato la sua persona e la sua carriera artistica.

Lorella Cuccarini, le sfide difficili della vita

Nei primi anni 2000, la vita di Lorella Cuccarini è stata messa in gioco in modi diversi, sia sul fronte professionale che personale. Quanto al mondo televisivo, la sua carriera si è dovuta fermare improvvisamente; l’industria televisiva stava attraversando un cambiamento generazionale e la showgirl romana ha dovuto adattarsi a nuove dinamiche. Nonostante ciò, questa pausa ha segnato un momento di crescita per lei. Ha trovato nuove opportunità nel teatro e nella radio, confermando la sua popolarità quando è tornata in tv.

Il dolore per la morte della mamma

Ma la sua vita ha conosciuto anche momenti difficili, infatti, Lorella Cuccarini ha dovuto affrontare sfide personali significative, subendo un intervento alla tiroide e ha vissuto il dolore della morte improvvisa della madre, Maria Persili, a soli 65 anni. La scomparsa della madre è stata un duro colpo per l’attuale volto noto del programma ‘Amici di Maria De Filippi’, facendola restare senza parole e mettendo in discussione molte cose nella sua vita.

La mamma era per Lorella un punto essenziale della sua vita e, la scomparsa avvenuta all’improvviso, non le ha permesso di ragionare o di prepararsi. La signora Persili aveva solamente 65 anni ed è morta nel giro di soli tre giorni. La showgirl ha poi raccontato di essersi fatta forza insieme ai suoi due fratelli in un momento così di dolore.