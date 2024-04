Lorella Cuccarini torna in Rai: ecco in quale programma la vedremo

Lorella Cuccarini torna in Rai: ecco in quale programma la vedremo

Lorella Cuccarini torna in Rai per sostenere la campagna di Trenta Ore per la vita, di cui è socio fondatore e testimonial. Questo significa che lascerà momentaneamente Mediaset, per dedicarsi ad un progetto che porta avanti da anni.

Quando tornerà in Rai?

Il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini inizia lunedì 22 aprile, con l’ospitata nel programma E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Poi, parteciperà a Unomattina mercoledì 24 aprile e, infine, sarà nel salottino de La volta buona venerdì 26 aprile. Tutti questi impegni, è bene sottolinearlo, non andranno ad intralciare la registrazione di Amici, che si terrà giovedì 25 aprile.