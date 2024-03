La serata di sabato 30 marzo del Serale di Amici 2024 ha animato un acceso scontro tra due professoresse: Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida a Mida che Lorella Cuccarini ha deciso di non accettare:

Mida doveva sfidare Martina sulle note di “Io canto” nella versione di Laura Pausini, ma senza utilizzare effetti vocali o “aiutini”. Nella lettera, la Pettinelli usa parole molto forti:

«Mida sei un cantante? Non frignare. Ecco un nuovo pezzo da cantare per cinquanta secondi a cappella e poi su base, senza autotune. Forse, come penso io, non sai cantare».