Il fluorouracile, farmaco chemioterapico somministrato a molti malati di tumore, è attualmente carente o disponibile in quantità ridotta in Italia: a comunicarlo è l'Agenzia Italiana del Farmaco

Molta preoccupazione per la carenza di fluorouracile, un farmaco chemioterapico utilizzato dai pazienti oncologici: si stanno mettendo in atto tutte le procedure necessarie per ripristinarne la disponibilità e fornire indicazioni precise ai medici oncologi su come gestire la situazione.

L’allarme lanciato dall’AIFA per la carenza del farmaco fluorouracile

L’Aifa, sul proprio sito, scrive:

«Le confezioni disponibili non saranno in grado di soddisfare le richieste del mercato per i prossimi mesi. L’Agenzia assicura però di essere in costante contatto con i titolari delle autorizzazioni alle immissioni in commercio dei medicinali a base di fluorouracile per avere aggiornamenti su eventuali prossime forniture aggiuntive».

Inoltre, si è detta disponibile a rilasciare alle strutture sanitarie che ne faranno richiesta l’autorizzazione a importare il farmaco dall’estero.

Le parole del presidente Aiom, Francesco Perrone

«Stimiamo che circa il 20% dei nuovi pazienti oncologici ogni anno potrebbe avere potenzialmente bisogno del fluorouracile, si tratta di 70-75mila pazienti l’anno».

Vista la situazione preoccupante e allarmante si cerca di trovare possibili schemi terapeutici alternativi:

«Daremo indicazioni ai clinici affinché considerino schemi terapeutici alternativi con farmaci orali, come la capecitabina, per i pazienti che inizieranno un nuovo trattamento nelle prossime settimane, se previsti nelle linee guida disponibili e clinicamente indicati. Cercheremo di dare la priorità ai pazienti già in trattamento e ci auguriamo che questa allerta possa presto rientrare».

La carenza di farmaci è dovuta anche dal fenomeno della guerra

Tale problema viene indicato dal nuovo presidente Aifa, Robert Nisticò, come una priorità nel suo discorso di insediamento all’Agenzia il 22 aprile: