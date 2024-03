Anticipazioni Amici 30 marzo, incidente interrompe la registrazione del serale: il motivo

Prosegue il percorso degli allievi della scuola di Amici 2024, arrivata anche quest’anno alla tanto attesa e fatidica fase serale. Eppure, stando a quanto si apprende dalle prime anticipazioni della puntata già registrata il 28 marzo, un “incidente di percorso” avrebbe interrotto le riprese. Non solo. Sempre secondo i rumors che circolano in rete, sarebbero ben due le persone eliminate.

Anticipazioni amici 30 marzo, perché la registrazione della puntata è stata interrotta?

Ma cosa sarebbe successo di tanto grave da portare a fermare le riprese della puntata di Amici del 30 marzo? Sembrerebbe che il fatto sia accaduto durante il guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas. Sul palco erano inoltre presenti anche la ballerina e compagna di Raimondo Todaro, Francesca Tocca e il vincitore della passata edizione, Mattia Zenzola. Ad un certo punto sul pavimento è stato trovato un pezzo di vetro che sembra che provenisse da una mattonella danneggiata. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito e tutto sarebbe tornato alla normalità.

Chi sono gli eliminati?

Gli eliminati attesi in questa puntata del 30 marzo dovrebbero essere due. Di questi uno è Nicholas che ha perso la sfida contro Martina e Giovanni. L’addio di Nicholas alla scuola ha segnato per questo giovane talento l’inizio di una nuova avventura: vincerà infatti una borsa di studio che gli permetterà di studiare in un’accademia a Roma. Avrà inoltre la possibilità di lavorare con Cristiano Malgioglio nel suo prossimo videoclip. Al ballottaggio finale finiranno invece Giovanni e Marisol. Chi dei due sarà il secondo a lasciare la scuola?