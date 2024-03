Lil Jolie in difficoltà ad Amici 2023: Maria interviene

La prima puntata del serale di Amici è stata interessata da un colpo di scena. La cantante Lil Jolie ha avuto un problema in diretta, tale da far intervenire Maria.

Amici di Maria De Filippi è arrivato anche per questa edizione, alla fase serale. La prima puntata è andata in onda sabato 23 marzo e ne abbiamo viste delle belle, come l’esilarante guanto di sfida fra prof dove Zerbi e la Celentano hanno fatto impazzire il pubblico e i telespettatori. Poi però ci sono stati anche momenti difficili, specialmente verso la fine della puntata.

La prima puntata del serale di Amici

Dopo tanta fatica nella fase pomeridiana, finalmente i ragazzi sono arrivati al serale di Amici, superando la scrematura e ricevendo l’ambita maglia dorata.

Fra questi c’è Lil Jolie, cantante 23enne che risponde al nome di Angela Ciancio ed è originaria di Caserta.

Si tratta di una delle cantautrici più quotate all’interno del talent, che ha fatto un percorso significativo nella scuola e che intende come tutti, arrivare fino alla fine.

Tuttavia già in questa prima puntata del serale è stata a rischio eliminazione, sfidandosi contro Kumo. La ragazza è rimasta in gioco mentre il ballerino ha dovuto abbandonare la scuola, prima del verdetto però c’è stato un momento che ha destato molta preoccupazione.

Problemi per Lil Jolie ad Amici

La giovane respirava affannosamente durante le varie manche della sfida fra lei e Kumo. Mentre il ballerino era rilassato e consapevole, lei era visibilmente agitata e come sioccata.

“Vuoi uscire un attimo a prendere un po’ d’aria?” le ha chiesto Maria a un certo punto, molto preoccupata.

“Non respiro più” ha detto Lil Jolie confermando il suo disagio ma poi ha bevuto un sorso d’acqua e pian piano si è ripresa. Ha fatto un’esibizione formidabile e si è rilassata ulteriormente quando la conduttrice ha comunicato l’esito della sfida.

Forse questo piccolo intoppo ha intenerito i giudici? Di certo il talento non le manca, speriamo solo che si dimostri più forte nelle prossime sfide.