Ad Amici 23, Gaia e Mida si sono lasciati ma a quanto pare la ballerina non ha ben preso la fine della relazione. Come è cambiato il rapporto ultimamente?

Amici 23, Gaia e Mida

Nel daytime di Amici 23 di ieri, 29 marzo, è stato mostrato come è mutato il rapporto tra Gaia e Mida. La ballerina, in casetta, ha chiesto al cantante di isolarsi per un attimo. I due sono andati in camera da letto e qui Gaia ha chiesto all’ex ragazzo di non ragionare con la testa. Lui infatti l’aveva lasciata in quanto vuole concentrarsi sul percorso e teme di non riuscire a dare molte attenzioni a lei.

Gaia insiste con Mida

Gaia è consapevole di essere pesante con il cantante ma è convinta che anche lui provi qualcosa. La ballerina ha detto a Mida che non può fare a meno dei suoi occhi e non può abbandonarlo perché ha fatto tanto per lei.

La reazione di Mida

Nonostante le lacrime e l’insistenza di Gaia, Mida ha affermato che se tornassero insieme si farebbero solo del male. Secondo il cantante non sarebbe giusto ed ora devono solo metabolizzarlo.

Inutile dire che sono seguite le lacrime della danzatrice…