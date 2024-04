Il programma iconico di Italia 1, “Cotto e Mangiato – Il Menù”, torna in onda dal 29 aprile, da lunedì a venerdì alle ore 12:05, con una nuova edizione condotta da Tessa Gelisio. Quest’anno, lo show presenta diverse novità per gli appassionati di cucina e non solo.

Gli Sfogliamenù con Beniamino Baleotti

Tra le novità più attese, ci sono gli “Sfogliamenù“, ricette dedicate agli amanti della pasta fresca, con la partecipazione del “Re della sfoglia” Beniamino Baleotti. Sarà un’occasione imperdibile per conoscere la storia di un’eccellenza del Made in Italy.

Menù al museo nella location del labirinto della Masone

Da non perdere i “Menù al Museo“, che si svolgeranno nella splendida location del labirinto della Masone di Fontanellato, in provincia di Parma. Qui, lo chef Renato Bosco preparerà deliziosi prodotti da forno sotto la suggestiva Piramide centrale. Tessa Gelisio sarà affiancata dall’immancabile Andrea Mainardi, guidando il pubblico alla scoperta di questo luogo senza tempo, dove arte, gastronomia e natura si fondono in un’unica esperienza.

La gara dei giovani chef

Un altro punto focale della nuova edizione è la gara dedicata ai giovani chef, che vedrà la partecipazione di 30 partecipanti provenienti da 6 scuole alberghiere di tutta Italia. Gli aspiranti cuochi si sfideranno a colpi di ricette per aggiudicarsi la prestigiosa borsa di studio “Cotto e Mangiato”, del valore di 4.000 euro in gettoni d’oro.