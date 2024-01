Sat Bains, famoso chef inglese in una recente intervista ha confessato come un infarto gli abbia fatto cambiare radicalmente alimentazione, salvandogli così la vita: Questi cambiamenti nella mia alimentazione erano necessari perché, se non li avessi apportati, le mie vene e il mio cuore ne avrebbero risentito.

Chef stellato cambia alimentazione dopo infarto: la storia

Sat Bains è un famoso chef stellato inglese che vanta due stelle Michelin, nonché uno dei cuochi più rinomati al mondo e in una recente intervista rilasciata al Times ha confessato come un infarto paradossalmente gli abbia salvato la vita.

Nello specifico, lo chef di Nottingham avrebbe cambiato radicalmente alimentazione per evitare altri attacchi di cuore, salvandosi così la vita.

Mentre si trovava in palestra con il suo personal trainer, Sat ha accusato un malore al petto e alla mascella. Immediatamente il cuoco è stato soccorso e ora ha tre bypass cardiaci: “Mi hanno detto che sarei dovuto morire quella mattina, sono stato fortunato ad essere vivo. Il punto è la moderazione e l’equilibrio e io, in passato, non ne avevo. Per anni mi sono rimpinzato dei piatti che volevo e per questo ho rischiato la vita“, così ha dichiarato al Times lo chef stellato.

Da quel momento Sat ha capito che qualcosa sarebbe dovuto cambiare nella sua vita. Così ha deciso di affidarsi dopo il recupero a Neil Williams, un famoso nutrizionista della Nottingham Trent University che lo aiutato a trovare la dieta giusta: “ Ora mangio molto pesce e selvaggina che ha un bassissimo contenuto di colesterolo. Questi cambiamenti nella mia alimentazione erano necessari perché, se non li avessi apportati, le mie vene e il mio cuore ne avrebbero risentito. Ho preso molta paura il giorno dell’infarto, ma ora sto meglio“, così spiega Sat Bains.

Cibi salvavita

Sempre come riportato al Times, Sat Bains avrebe stilato una lista di dieci cibi che gli avrebbero permesso di salvargli la vita, consigliati tutti da Williams.

La nuova dieta prevede tanta frutta e verdura, avena, funghi, orzo, noci, semi, olio extravergine di oliva e fagioli. Poca carne, tanto pesce azzurro, carne magra, erbe aromatiche, spezie, crostacei e prodotti a base di soia.