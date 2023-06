Momenti di panico per le strade di Nottingham, dove sono stati trovati tre cadaveri. La caccia all’uomo si è conclusa con l’arresto di un 31enne.

Panico a Nottingham: strade chiuse per il rinvenimento di 3 cadaveri

Momenti di panico a Nottingham dove la polizia ha chiuso e bloccato diverse strade per una caccia all’uomo che si è conclusa con l’arresto di un 31enne. L’uomo è accusato di aver ucciso tre persone in strada, in varie zone della città, e di averne ferite altrettante, investendole con il furgone. La polizia ha annunciato che l’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo il rinvenimento di tre cadaveri. “È un caso orribile e tragico che ha causato la morte di tre persone. Crediamo che questi tre incidenti siano tutti collegati e abbiamo un uomo in custodia. Questa indagine è nelle sue fasi iniziali e una squadra di investigatori sta lavorando per stabilire esattamente cosa sia successo” ha dichiarato Kate Meynell, portavoce della polizia locale.

Nottingham, tre morti e un fermo: la dinamica

Secondo quanto ricostruito, gli agenti sono stati chiamati a Ilkeston Road dopo le 4 del mattino, perché due persone sono state trovate morte in strada. Poco dopo un altro incidente in Milton Street, in cui un furgone ha cercato di investire tre persone, che sono rimaste ferite. Poco dopo è stato trovato un altro uomo morto in Magdala Road. La polizia ha adottato misure di sicurezza straordinarie e ha fatto partire la caccia all’uomo. Diverse strade sono state chiuse e i trasporti pubblici sono stati sospesi. Alla fine la polizia ha arrestato un 31enne con l’accusa di omicidio. In un video girato da un passante si vedono due agenti che bloccano un uomo sul marciapiede. Un testimone ha dichiarato a GB News di aver sentito spari e aver visto la polizia che arrestava un uomo dopo averlo tirato fuori da un furgone bianco, da cui hanno preso uno zaino e un coltello.