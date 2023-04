Momenti di panico a Librino, in provincia di Catania, dove un 33enne si è barricato in casa ed ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco in direzione della polizia. Fortunatamente l’uomo, in casa da solo, non ha centrato alcun bersaglio. Necessario l’intervento di un mediatore.

Il 33enne ha precedenti per spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia

Concetto Trippa, questo il nome del 33enne che in viale San Teodoro, a Librino, ha seminato il panico. Pare infatti che l’uomo, oltre ad aver sparato in strada, abbia esploso anche colpi d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione, dove però non si troverebbe nessuno ad eccezione di lui.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine nel popolare rione della provincia catanese, con strada interdetta al traffico. Sul posto sono giunti anche dei mediatori della polizia, insieme ad ambulanze e vigili del fuoco, per stabilire un dialogo con Trippa che, da come s’apprende, risulta avere precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sull’uomo però non penderebbe anche una denuncia per possesso e spaccio di droga (Trippa infatti venne sorpreso ed arrestato in flagranza di reato in piazza Caduti del Mare), ma anche per maltrattamenti in famiglia.

Della moglie e dei figli però al momento non si hanno notizie. Secondo fonti investigative lo stato dell’uomo sarebbe pesantemente alterato, probabilmente proprio da sostanze stupefacenti.