Toscana, volo d’urgenza per salvare una bambina di 2 anni a Bari

Da Pisa è partito un volo per salvare una bambina di 2 anni a Bari e portarla a Roma insieme alla madre. Le condizioni della piccola hanno richiesto un trasferimento urgente.

Un volo salvavita è partito dalla Toscana per soccorrere una bambina di 2 anni in pericolo di vita. Partito da Pisa un C–130J della 46esima Brigata aerea dell’Aeronautica militare, che ha raggiunto Bari imbarcando la piccola, la sua mamma e i medici, per trasferirla d’urgenza aRoma, dove era attesa all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il volo ha imbarcato direttamente l’ambulanza, la bambina, la madre e l’equipe medica, diminuendo i tempi di trasporto. Dopo lo sbarco presso l’aeroporto di Ciampino, avvenuto intorno alle 19.15, l’ambulanza si è diretta verso l’ospedale pediatrico di Roma, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base di Pisa.

La bambina era ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, ma le sue condizioni hanno richiesto un trasferimento urgente. La prefettura di Bari ha contattato il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, che ha attivato uno degli equipaggi dell’Aeronautica militare in prontezza d’allarme per questo tipo di interventi.