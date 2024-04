Aeronautica Militare: trasporto d'emergenza per un bimbo in pericolo di vita

Aeronautica Militare: trasporto d'emergenza per un bimbo in pericolo di vita

L'Aeronautica Militare è intervenuta per un trasporto d'urgenza

Un bimbo di soli quattro mesi, ricoverato presso il Policlinico ‘Vittorio Emanuele’ di Catania e in condizioni di salute critiche, è stato trasportato d’urgenza oggi pomeriggio dall’aeroporto di Ciampino (RM) al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L’operazione, essenziale per la vita del piccolo paziente, è stata possibile grazie all’intervento tempestivo dell’Aeronautica Militare.

Un intervento decisivo

Il trasporto del bambino è stato effettuato con un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare specializzato in missioni di soccorso e trasporto sanitario. Grazie all’equipaggio e al velivolo messi a disposizione, è stato possibile garantire un rapido e sicuro trasporto del paziente verso la struttura sanitaria adeguata.

Coordinamento e prontezza operativa

La richiesta di questo volo d’urgenza è giunta dalla Prefettura di Catania ed è stata immediatamente gestita dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea dell’Aeronautica Militare. Questa sala operativa è responsabile di coordinare e attivare i trasporti sanitari urgenti, garantendo una risposta rapida e efficace in situazioni di emergenza come quella del trasferimento del bambino.

Supporto costante alla cittadinanza

Gli equipaggi e i velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ad intervenire 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, per assicurare il trasporto sanitario di persone in condizioni critiche o bisognose di cure specialistiche urgenti. Questo costante impegno si traduce in centinaia di ore di volo effettuate ogni anno, con l’obiettivo di supportare i cittadini e garantire loro un accesso tempestivo alle cure necessarie.