Un uomo di 70anni si trovava in grave pericolo di vita, dopo aver avuto uno scompenso cardiaco. Grazie al trasporto sanitario d’urgenza dell’Aeronautica Militare è stato trasferito dall’Ospedale Vito Fazzi di Lecce all’aeroporto di Bologna.

Disposto un volo sanitario urgente per un 70enne

Il paziente è stato trasportato all’aeroporto emiliano a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31 Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Ciampino. Dopo aver raggiunto l’aeroporto l’uomo, assistito da un’equipe di medici, è stato accompagnato all’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. La richiesta del trasporto urgente, che in questo caso è stato definito IPV – Imminente Pericolo di Vita, è stata inoltrata dalla Prefettura di Lecce alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica.

Cos’è il trasporto sanitario urgente

I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare, come il 31° Stormo di Ciampino, svolgono quotidianamente attività istituzionali per i cittadini. Tra queste ci sono i voli sanitari urgenti, creati per garantire il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e mezzi di soccorso anche quando ci sono condizioni climatiche difficili. Secondo i dati forniti dall’Aeronautica, ogni anno i militari effettuano centinaia di ore di volo per svolgere questo tipo di interventi. Oltre al 31° Stormo, ad occuparsi dei trasporti d’urgenza ci sono anche gli elicotteri del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e del 15° Stormo di Cervia.