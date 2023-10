Un ragazzo di 19 anni risulta indagato nella vicenda della studentessa francese che si è suicidata a Lecce. L’accusa è di violenza sessuale.

Studentessa suicida a Lecce: indagato per violenza sessuale un 19enne

C’è un indagato per violenza sessuale nella vicenda che riguarda la studentessa francese che si è tolta la vita a Lecce. Si tratta di un ragazzo di soli 19 anni, che la giovane aveva incontrato qualche sera prima di impiccarsi. Il 19enne è stato rintracciato e ascoltato dagli agenti della squadra mobile di Lecce, che stanno indagando sull’accaduto, e ha raccontato i dettagli della sera in cui ha incontrato la ragazza francese.

19enne indagato: parla di rapporto sessuale consenziente

Il 19enne ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale, secondo lui consenziente, con la 21enne Julie. La giovane, invece, si era presentata in ospedale per farsi visitare e nel referto si parla di abusi sessuali. Aveva, però, deciso di non sporgere denuncia. In tutto questo rimangono un selfie scattato dal ragazzo da solo davanti alla porta d’ingresso di casa della ragazza e un foglio scritto a mano dalla studentessa in cui dice addio alla sua famiglia e alle persone care.