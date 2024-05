Lunedì sera su Rai 3 a Far West ha parlato per la prima volta Fabio Maria Damato: al centro della trasmissione condotta da Salvo Sottile, c’è stata l’inchiesta del Pandoro Gate.

L’inviata che è riuscita ad intercettare il braccio destro di Chiara Ferragni, il suo manager Fabio Maria Damato, che non ha mai rilasciato interviste o commentato via social quanto accaduto.

Il manager non sembra però interessato all’argomento e cerca di evitare le domande:

«Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa. Io non posso aggiungere nulla mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta e ha spiegato tutto e ha parlato di tutto, io non ho mai parlato non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui».