Chiara Ferragni perde altri 100mila follower in una settimana

Chiara Ferragni perde altri 100mila follower in una settimana

Chiara Ferragni ha preso un volo verso Los Angeles per una pausa rilassante insieme ai suoi più stretti amici. Accompagnata da Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli, la compagnia ha scelto di esplorare la vivace città californiana, già visitata più volte in passato.

Assente Fabio Maria D’Amato

Los Angeles ha un significato particolare per Chiara, come racconta nel suo film “Unposted”, avendo vissuto lì per un periodo. Tuttavia, c’è stato un notevole assente nella gita di gruppo: Fabio Maria D’Amato, braccio destro dell’influencer, il cui futuro nella società potrebbe essere incerto secondo quanto riportato da Il Messaggero.

Una vacanza per l’influencer

Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi ad un periodo di relax e divertimento insieme agli amici più stretti, coloro che sembrano comprendere meglio le sue esigenze in questo momento della sua vita. Senza dubbio, la compagnia condividerà le loro avventure a Los Angeles attraverso post e video su Instagram, e i milioni di follower di Chiara hanno subito fatto collegamenti con il recente viaggio di Fedez a Los Angeles per il Coachella, seguito dal suo ritorno a Milano con Leone e Vittoria.

Un momento delicato per Chiara Ferragni

In questo momento cruciale della sua vita, l’influencer sente il bisogno di essere circondata da persone autentiche che la conoscono veramente, forse perché anche il suo impero su Instagram sembra essere sotto pressione. Chiara sta continuando a perdere fan infatti e nelle ultime ore altri 100.000 utenti hanno smesso di seguirla. Fino a poco tempo fa, il suo profilo contava 29.1 milioni di seguaci.