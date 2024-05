Silvia, la figlia di Graziano Giralucci, ucciso nel ‘74 nella sede dell’Msi di Padova dichiara: “Ho superato il rancore”.

Silvia Giralucci aveva solo tre anni quando suo padre Graziano venne ucciso la mattina del 17 giugno 1974, insieme a Giuseppe Mazzola: due militanti del Movimento sociale italiano assassinati nella sede del partito a Padova.

«Per mio padre e Mazzola la strumentalizzazione è cominciata il giorno stesso in cui sono morti. Non sono state considerate due persone ma due fascisti , discriminati da chi li ha uccisi e da chi li spalleggiava, elevati a martiri dai loro camerati e amici. E dura ancora oggi , purtroppo».

Silvia, a tali strumentalizzazioni, come la Giornata delle Vittime del Terrorismo, non ci sta e dichiara:

«Ridurre le persone a simboli e martiri serve a costruirsi un albero genealogico, a sentirsi a propria volta detentori di un credito. La logica del martire porta con sé quella del nemico, sono complementari, e così la memoria diventa un’arma da usare contro gli altri. Ma che cosa c’entriamo, io e mia madre, con tutto questo? Capisco che il mio cognome sia diventato anche un pezzo di storia d’Italia, ma certe celebrazioni io le vivo come un’usurpazione. Oggi servirebbe altro per omaggiare i caduti del terrorismo: una riflessione approfondita sulla violenza, su come si fa politica, sull’umanità degli avversari. Sarebbe ora, ma non so se sarà la volta buona».