Europee, Vittorio Sgarbi si candida con Fratelli d'Italia

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Ci sarà anche Vittorio Sgarbi in lista con Fratelli d'Italia per le prossime europee. Lo conferma lo stesso critico d'arte all'AdnKronos spiegando di "aver accettato la candidatura, dopo aver discusso nel tempo con La Russa, Donzelli e la stessa...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Ci sarà anche Vittorio Sgarbi in lista con Fratelli d'Italia per le prossime europee. Lo conferma lo stesso critico d'arte all'AdnKronos spiegando di "aver accettato la candidatura, dopo aver discusso nel tempo con La Russa, Donzelli e la stessa Meloni".

"Ho deciso di accettare la candidatura da indipendente con Fratelli d’Italia per le prossime elezioni europee. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e vorrei lasciare alle spalle qualunque incomprensione avuta in passato con il ministro Sangiuliano che, come tutti i ministri del governo Meloni, sta ben lavorando e per il quale ho una antica stima e amicizia", dichiara più tardi Sgarbi.