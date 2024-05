Mo: Cameron, 'mandati d'arresto Cpi semplicemente sbagliati'

Londra, 21 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri del Regno Unito David Cameron afferma che i mandati di arresto richiesti dal procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) sono “semplicemente sbagliati”.

"Non credo nemmeno minimamente che questi mandati aiuteranno a liberare gli ostaggi, non aiuteranno a ottenere aiuti e non aiuteranno a garantire un cessate il fuoco sostenibile", ha detto il capo della diplomazia britannica alla Camera dei Lord.

“Penso che stabilire un’equivalenza morale tra la leadership di Hamas e il leader democraticamente eletto di Israele sia semplicemente sbagliato”, ha detto Cameron.