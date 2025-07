Urbanistica: Sala a Boeri, 'se prendo un impegno lo porto a termine'

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – Di fronte alle possibili dimissioni di una persona – assunta da soli 15 giorni in Comune a Milano per un altro incarico prestigioso -, il sindaco di Milano Giuseppe Sala si 'arrabbia' con l'architetto Stefano Boeri che lo informa su un lecito cambio di casacca.

Un passo indietro su cui Sala non sembra d'accordo portando la sua esperienza.

"Ho lavorato con fedeltà per Pirelli- Telecom per 23 anni. Ho preso in mano Expo e l’ho portato fino alla fine. Del Comune è inutile che ti dica. No, non sono cosi. Se prendo un impegno lo porto a termine. Mica pretendo che tutti siano come me. Ma è mio diritto circondarmi di persone che sappiano capire che non esiste mollare un incarico dopo 15 giorni?". Il messaggi (3 gennaio 2022) è stato inviato dal primo cittadino all'archistar e fa parte degli atti d'indagine sull'urbanistica che vede sia Sala che Boeri indagati.