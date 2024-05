Ucraina: Consiglio Difesa, sostegno Italia contro invasore, argine per sicurezza Europa

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Il Consiglio supremo di Difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell’Italia al Paese aggredito nella sua difesa contro l’invasore. Da oltre due anni il popolo ucraino si pone come argine a una ...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di Difesa "ha esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito nuovamente il pieno sostegno dell’Italia al Paese aggredito nella sua difesa contro l’invasore. Da oltre due anni il popolo ucraino si pone come argine a una deriva che minaccia la sicurezza e la stabilità in Europa. Rimane necessario ricercare le prospettive che aprano la via a una pace giusta e duratura in conformità al diritto internazionale". È quanto si legge nel comunicato emesso al termine della riunione presieduta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.