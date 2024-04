La sindaca di Castellanza, cittadina di poco meno di 15.000 abitanti in provincia di Varese, Mirella Cerini, è deceduta poco dopo aver concluso le celebrazioni per il 25 aprile.

La morte improvvisa

Mirella Cerini, 50 anni, aveva partecipato come da programma alla cerimonia del 25 aprile. Al termine della manifestazione, forse a causa del gran freddo fuori stagione, la sindaca ha detto di non sentirsi bene. Ha dunque salutato i colleghi, dicendo di voler salire nel proprio ufficio in Comune per prendere qualcosa di caldo.

Proprio durante il tragitto nel cortile di Palazzo Brambilla, sede del Comune, sarebbe stato colta da un malore fulminante, in un momento in cui si trovava da sola e non c’era nessuno a soccorrerla.

Il corpo di Cerini è stato trovato alle 13.30 da un agente della polizia locale. Sono stati chiamati subito i soccorsi, ma ormai non c’era più nulla da fare.

Chi era Mirella Cerini

Mirella Cerini, architetta di 50 anni, era sindaca di Castellanza dal 2016. Nel 2021 era stata riconfermata per il secondo mandato, alla guida di una lista civica vicina al centrosinistra.