Marco Mizzau, amministratore delegato di Consip, è accusato di frasi sessiste. Il Cda è decaduto dopo le dimissioni della presidente e di una consigliera.

Accuse di sessismo all’ad di Consip: si dimettono presidente e consigliera

Marco Mizzau, amministratore delegato di Consip, è decaduto dalla sua carica. A causa delle dimissioni di due membri, presidente e consigliera, il consiglio di amministrazione è decaduto. A dimettersi Barbara Luisi e Luisa D’Arcano. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando su un blog è comparsa la lettera anonima di una dirigente che accusa Mizzau di aver chiesto a lei e altre donne di andare a fare il caffè “perché tu sei donna e sai come prepararlo“, oltre a riferimenti al ciclo mestruale. La denuncia ha fatto partire un’inchiesta interna.

Accuse di sessismo all’ad di Consip: i testimoni

Alcuni testimoni hanno riferito di una riunione alla presenza di 7 direttrici e manager in cui Mizzau avrebbe dichiarato: “Non posso sottostare all’operato di una dirigente che prende decisioni in base al suo ciclo mestruale“. Il Fatto Quotidiano ha svelato che l’indagine ha verbalizzato le testimonianze di 15 persone, tra cui 7 dirigenti apicali di quel giorno. “Da quando sono in Consip e in generale nella mia carriera, non ho mai mancato di rispetto ad alcun dipendente, uomo o donna che sia. Ho un ottimo rapporto con tutto il personale” ha dichiarato Mizzau, contattato dal quotidiano. Ha poi elencato una serie di occasioni organizzate come la giornata della panchina rossa e la giornata delle donne.