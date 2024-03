L’inchiesta Consip, nata nel 2016, si è chiusa con 2 condanne e 8 assoluzioni: Luca Lotti e Tiziano Renzi tra i soggetti assolti.

Il tribunale di Roma ha assolto l’ex ministro Luca Lotti e Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva ed ex premier, Matteo Renzi.

I giudici hanno assolto anche l’ex parlamentare Italo Bocchino; gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo; il carabiniere Emanuele Saltalamacchia; Filippo Vannoni, ex presidente di Publiacqua e Stefano Massimo Pandimiglio.

«Vi ricordate il caso Consip? Dopo sette anni di massacro mediatico oggi è arrivata la sentenza. E sapete come è finita? Tutti i miei amici assolti. Tutti! E sapete chi è stato condannato? Quei pubblici ufficiali che hanno tramato contro di noi facendo falsi pur di attaccarci. I miei amici invece assolti. Sette anni, i titoloni di tutti i giornali, i talk, un danno reputazionale infinito. E il danno politico, morale, umano. E per qualcuno addirittura la custodia cautelare. Poi oggi arrivano le assoluzioni per tutti. Tra gli assolti un uomo che si chiama Tiziano Renzi, mio padre. Assolto anche stavolta. Ti voglio bene, babbo».