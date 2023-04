Home > Askanews > Caso Consip, Renzi: Invenzioni, linea Riformista sarà garantista Caso Consip, Renzi: Invenzioni, linea Riformista sarà garantista

Roma, 5 apr. (askanews) – “Chi conosce la vicenda Consip sa come sia stato scandaloso di pezzi deviati delle istituzioni, che peraltro sono state poi indagate per depistaggio, nel costruire una storia che non aveva né capo, né coda. Ovviamente la notizia che lei riportava è falsa. Io ho sempre pensato che Alfredo Romeo (imprenditore ed editore de Il Riformista, ndr) fosse un galantuomo, avendo visto dall’interno le invenzioni del processo Consip ne sono ancora più convinto e sono onorato di lavorare con lui”: lo ha detto Matteo Renzi, senatore di Italia Viva, a margine della conferenza stampa alla Stampa Estera a Roma in cui ha annunciato di assumere il nuovo incarico di direttore editoriale de Il Riformista, quotidiano edito dall’imprenditore campano Alfredo Romeo, coinvolto, come il padre Tiziano, nel caso Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana. “La linea politica del giornale sarà iper-garantista, ma rispetto a quella di Sansonetti leggermente più moderata, perché Sansonetti da questo punto di vista è inarrivabile. Saremo garantisti, forse non iper-garantisti come Sansonetti, su 41-bis abbiamo opinioni diverse”, ha sottolineato.

