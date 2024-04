Chi era Matteo Fornaciari, il 26enne travolto da una valanga

Matteo Fornaciari, 26 anni, è morto travolto da una valanga mentre si trovava con degli amici nel cuore del parco dello Stelvio a 3.400 metri d’altezza nella giornata di ieri, 25 aprile.

La valanga

Matteo Fornaciari si trovava insieme a nove amici, tra cui il fratello. Insieme avevano raggiunto la vetta del Cevedale, il monte che a confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Qui il gruppo si era diviso in due: in cinque avevano deciso di rientrare lungo la Valle delle Rosoel; gli altri avevano scelto di seguire il percorso normale per scendere. E proprio lì è avvenuta la tragedia.

Poco prima delle 15 è giunta la chiamata ai soccorsi e sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza, il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e sono decollati anche due elisoccorso. Ma una volta che i soccorsi hanno raggiunto il luogo della valanga per Matteo Fornaciari era troppo tardi.

Chi era Matteo Fornaciari

Residente ad Assago, Matteo era uno studente del Politecnico di Milano. Inoltre era un grande appassionato di montagna e degli sport ad alta quota.