A 200 all'ora in galleria a Napoli per filmarsi

A 200 all'ora in galleria a Napoli per filmarsi

Un guidatore si filma mentre sfreccia in galleria mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri

A Napoli, un incidente potenzialmente letale è stato filmato e condiviso sui social media, mostrando un guidatore alla guida di una vettura di grossa cilindrata che percorreva la galleria Vittoria e via Chiatamone a una velocità sconsiderata, stimata intorno ai 200 km/h.

Reazioni di Condanna da parte del deputato Francesco Emilio Borrelli

Ciò che rende questo video ancora più scioccante è il fatto che il conducente si è filmato con una mano mentre guidava, per poi condividere il video sui social come un trofeo di incoscienza. Il deputato ha commentato con durezza il video e ha definito il comportamento del guidatore “una celebrazione della profonda ignoranza”. Borrelli ha espresso sgomento di fronte a tanta incoscienza e irresponsabilità.

Per Borrelli servono azioni più severe

Il deputato Borrelli ha richiesto azioni severe contro coloro che mettono a repentaglio la vita degli altri per il gusto di mostrare comportamenti pericolosi sui social media. Ha, inoltre, suggerito che le autorità competenti utilizzino i video postati online al fine d’identificare e punire i trasgressori con estrema severità. Non è escluso il ritiro permanente della patente di guida per i più incoscienti. Il deputato verde ha sottolineato l’importanza di porre fine agli incidenti che quotidianamente sconvolgono le strade di Napoli.