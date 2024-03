Un episodio di eccesso di velocità ha scosso le strade del nord della Sardegna, quando un conducente è stato fermato mentre sfrecciava a 218 km/h lungo la quattro corsie Sassari-Olbia.

Record di velocità e altri eccessi

La velocità folle non è passata inosservata all’autovelox della polizia stradale di Sassari. L’uomo, che viaggiava in direzione di Sassari nei pressi di Ardara, è stato fermato immediatamente dagli agenti, ai quali ha semplicemente dichiarato: “Mi piace correre”. Tuttavia, questa passione per la velocità gli costerà cara, poiché la patente gli è stata ritirata e sospesa per un anno. L’episodio, con il SUV che sfrecciava a 218 km/h, rappresenta il record dei molti casi registrati di recente dagli agenti impegnati nei controlli sulle strade del nord della Sardegna. Un altro incidente rilevante è stato quello di un’utilitaria immortalata dall’autovelox a 187 km/h.

Sanzioni e contestazioni

Recentemente la Polizia stradale di Sassari ha rilevato 32 infrazioni per superamento del limite di velocità e ha proceduto al ritiro di altrettante patenti di guida. In aggiunta, sono state riscontrate 28 infrazioni per mancanza di copertura assicurativa e 12 per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Inoltre, durante i servizi di controllo del trasporto di animali vivi, sono state riscontrate numerose irregolarità, come sovraccarico e documenti non in regola.