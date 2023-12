Una donna, scoperta positiva all’alcol test, ha chiamato il padre chiedendogli di venirla a prendere, in quanto le forze dell’ordine le stavano ritirando la patente. L’uomo è giunto sul posto, per vedersi ritirare pure lui la patente di guida per lo stesso motivo: anche lui è risultato essere brillo. L’episodio è accaduto a Rimini nella notte tra venerdì e sabato scorso.

Chi è la giovane donna risultata positiva all’alcol test

Intorno alla mezzanotte, una giovane, con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, è stata fermata durante un controllo stradale lungo la Circonvallazione Meridionale, di fronte a Piazzale Mazzini. Quest’area è situata a breve distanza dai luoghi di ritrovo notturni frequentati dai giovani durante la sera.

Positiva all’alcol test: l’arrivo del padre sul posto

Il padre della giovane è arrivato al posto di controllo, ma la situazione ha preso una piega sospetta quando gli agenti hanno notato le manovre poco ortodosse e brusche con cui ha parcheggiato per raggiungere la figlia. Sottoposto a un pre-test, il padre è risultato positivo all’alcol. Tuttavia, ha rifiutato di sottoporsi al test ufficiale ed è stato successivamente denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Positiva all’alcol test: la sanzione

La squadra di polizia giudiziaria ha preso la decisione di ritirare le patenti sia al padre che alla figlia, emettendo due sanzioni di natura penale. La giovane, la cui concentrazione alcolemica variava tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ha ricevuto una notifica di violazione con conseguente ritiro della patente per un periodo compreso tra sei mesi e un anno. Inoltre, le sono stati decurtati 10 punti dalla patente e ha ricevuto una denuncia in stato di libertà.