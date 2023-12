Il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi, appartenente al gruppo misto, era già finito nel centro del vortice delle polemiche per alcune sue frasi sul caso Giulia Cecchettin. L’uomo, che aveva parlato di satanismo, riferendosi alla sorella di Giulia, Elena, torna sull’omicidio della ragazza: “I funerali trasmessi in diretta da molte tv nazionali sono stati uno show mediatico senza precedenti“.

Giulia Cecchettin, le dichiarazioni di Valdegamberi: le frasi sulla teoria gender

“Ne sono state ammazzate tante di ragazze e di donne e nessuno ne parla mentre le televisioni stanno facendo diventare questo caso una telenovela nazionale” – le dichiarazioni di Stefano Valdegamberi ad ‘Affaritaliani.it’ sul caso Giulia Cecchettin sono destinate a far nuovamente discutere. “Temo che l’obiettivo sia quello di enfatizzare questo caso, senza dubbio gravissimo strumentalizzarlo e far approvare qualche legge assurda come l’educazione sessuale nelle scuole, dimenticandoci che il problema è un altro“. Un processo che secondo il consigliere regionale veneto sarebbe già in corso: “I primi risultati, sull’onda dell’euforia emotiva sono già stati raggiunti: politici che si scusano di essere uomini, altri che stanziano fondi per educare contro il patriarcato. Non vorrei che diventasse un alibi per sdoganare la teoria gender nella scuola, buttata fuori dalla porta cerca di rientrare dalla finestra”.

Giulia Cecchettin, le dichiarazioni di Valdegamberi: è polemica

“È tutto strano in questa vicenda e soprattutto come viene strumentalizzata mediaticamente e politicamente – spiega ancora Valdegamberi – “Vogliono che gli uomini chiedano scusa per il solo fatto di essere uomini, ma la violenza ha diverse forme e non esiste l’uomo cattivo e la donna buona o viceversa. Questa è una pericolosa ideologia e se dici qualcosa di diverso come faccio io subito ti attaccano e ti mettono alla gogna. Si cerca di criminalizzare l’uomo e la figura paterna evocando inesistenti culture patriarcali, è un’ideologia che peggiora e non migliora la situazione“. Luca Zaia, imbeccato sulla questione, ha tagliato corto: “Valdegamberi non è un assessore, e io rispondo per gli assessori. È nel gruppo misto, punto. Mi fermo qui, mi sono già dissociato la prima volta, la seconda penso sia superfluo dirlo”.