Dopo l’11 anni di storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, culminati nel divorzio nel 2022, la conduttrice riflette sul passato con una sorta di gratitudine a tutto ciò che di bello ha vissuto con l’ex marito.

Michelle Hunziker, la canzone dedicata da Eros

Nonostante un periodo turbolento, la serenità è stata ritrovata, soprattutto dopo la nascita del nipotino Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che ha riunito la famiglia. Durante il suo show “Mission Impossible” nel 2020, la nota conduttrice ha eseguito con l’ex marito la celebre canzone “Più bella cosa”, un momento emozionante che ha sottolineato il significato speciale della canzone nella loro vita.

Michelle ha condiviso che usa la musica, specialmente le canzoni di Eros, per calmare suo nipote Cesare, dimostrando un legame duraturo con la musica nella vita quotidiana della famiglia. Con le figlie Sole e Celeste, la musica è una compagna di vita, con un patto che include l’ascolto di diversi generi musicali e l’argomentazione delle loro scelte. Michelle Hunziker sottolinea l’importanza della musica evergreen nella sua routine quotidiana, che include artisti come Lionel Richie e Madonna, e descrive come la musica sia parte integrante delle loro mattine familiari.