In occasione della festa della mamma, Michelle Hunziker ha rivolto una bellissima dedica alla mamma Ineke. La conduttrice svizzera ha postato un video, ripercorrendo con poche parole il loro rapporto.

Michelle Hunziker: il video per mamma Ineke

Michelle Hunziker è mamma e nonna e ha la fortuna di sentirsi ancora figlia. La conduttrice svizzera ha dedicato un bellissimo video a mamma Ineke, riservandole parole importanti. Il loro legame, com’è normale che sia, non è stato sempre rosa e fiori, ma adesso che sono entrambe grandi vanno d’amore e d’accordo.

A didascalia di una serie di foto che le ritrae insieme, Michelle Hunziker ha scritto:

“Cara mamma, proprio l’altra sera mentre rientravo dallo studio dopo averti sentito al telefono pensavo a quanto sono fortunata ad averti. In passato te ne ho fatte davvero di tutti i colori, contrastata da tutta la mia forza e giudicata come fanno gli adolescenti senza sapere la tua storia e il tuo vissuto. Non eri una mamma da spiegazione ma di fatti concreti”.