Tragedia, fortunatamente, solo sfiorata in quel di Frosinone, dove un operaio di 30 anni ha rischiato la vita a seguito di un gravissimo incidente sul lavoro. Il ragazzo è rimasto schiacciato da un macchinario nell’azienda in cui presta servizio: i colleghi si sono affrettati a chiamare i soccorsi.

Incidente sul lavoro a Frosinone: operaio schiacciato da un macchinario

Era il pomeriggio di ieri, martedì 14 maggio, quando in via Cerreto a Frosinone si stava per consumare l’ennesimo dramma sul lavoro di questo 2024. Presso un’azienda, che si occupa di presidio e manutenzione degli impianti del gas, infatti, è avvenuto un incidente che poteva avere dei risvolti tragici. Un operaio di 30 anni, per cause ancora in via di definizione, si è trovato ad essere travolto da un macchinario. I colleghi che hanno visto la scena, hanno subito capito la gravità di quanto successo e si sono affrettati a chiamare i soccorsi.

Incidente sul lavoro a Frosinone: la corsa in ospedale

Sul luogo dell’incidente, sono arrivati in pochi attimi i medici del 118 che hanno stabilizzato sul posto le condizioni di salute del 30enne, per poi trasferirlo nell’ospedale più vicino. La gravità delle lesioni riportate, però, ha costretto i medici a decidere per un nuovo spostamento dell’operario, questa volta in elicottero, presso il San Camillo di Roma. Gli agenti di polizia stanno indagando su quanto accaduto nell’azienda, e prenderanno in esame le immagini delle telecamere di videosorveglianza.