Mariusz Sodkiewicz, come il giornalista Franco Di Mare, aveva denunciato la Rai per averlo esposto all'amianto

Mariusz Marian Sodkiewicz, ex dipendente Rai, è morto di mesotelioma a 62 anni. Come Franco di Mare aveva denunciato l’azienda, accusandola di averlo esposto all’amianto nella sede Rai di Roma in cui aveva lavorato per anni.

La morte di Mariusz Sodkiewicz

Sodkiewicz si era rivolto per perseguire i suoi interessi allo stesso avvocato che segue Di Mare, Ezio Bonanni.

Ha dichiarato Bonanni, in merito al decesso del suo cliente: “La morte di Sodkiewicz , che solleva anche interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e la responsabilità delle istituzioni, è una delle tante e dolorose testimonianze delle conseguenze devastanti dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro”.

Sodkiewicz ha lavorato per la Rai per 22 anni, dal 2002 e ha scoperto di essere affetto da mesotelioma nell’estate del 2023. Tracce di amianto erano presenti negli edifici della Rai a Roma, tanto che tra il 2010 e il 2012 era stata effettuata la bonifica.

Cos’è il mesotelioma?

Il mesotelioma è un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio, le membrane che rivestono gli organi interni.

Si tratta di un tumore raro che colpisce prevalentemente gli uomini ed è dovuto, nel 90% dei casi, all’esposizione da amianto.

La sopravvivenza media è di 12 mesi dalla scoperta della malattia e solitamente possono passare decenni dall’esposizione all’amianto alla scoperta del mesotelioma.