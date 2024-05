Martellago: operaio in prognosi riservata, volo di tre metri dopo la caduta d...

Gravissimo infortunio sul lavoro, verso le ore 11 di ieri, 13 maggio, in un cantiere edile a Martellago: un operaio di quarantasei anni è ricoverato in fin di vita all’ospedale dell’Angelo.

L’incidente sul lavoro a Martellago

Le prime indiscrezioni hanno rivelato che, l’operaio si trovava su una scala, impegnato nel posizionamento di un pannello, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto.

Dopo la caduta gravi le conseguenze riportate: grave trauma cranico e lesioni multiple sia alle ossa che agli organi interni.

I soccorsi dopo l’incidente dell’operaio a Martellago

Colleghi e responsabili hanno lanciato l’allarme: le sue condizioni sono apparse subito serie.

I soccorsi sono stati intervenuti nell’immediato: ambulanze e l’auto medica del Suem sono accorse sul luogo dell’incidente per trasportare il ferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Angelo di Mestre.

L’uomo è stato operato per stabilizzare le sue condizioni, ma la prognosi rimane riservata, troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto.

Indagini in corso dopo la caduta dell’operaio

La dinamica, le cause e le eventuali responsabilità, in merito all’incidente avvenuto a Martellago, devono essere chiarite, così come il rispetto delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Controlli a tutto campo per l’impresa da parte degli ispettori, riguardo al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e corretta esecuzione da parte del personale.