Due agenti di Catania hanno salvato die ragazzi rimasti coinvolti in un incidente stradale. Diretti a Messina, stavano percorrendo la A18 e si sono accorti che all’uscita di una galleria c’era un’auto incidentata e la situazione sembrava gravissima.

In effetti dopo la collisione con un muro, una coppia era rimasta gravemente ferita ma gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e allertato i sanitari del 118, in attesa dei quali hanno prestato i primi soccorsi.

La dinamica dell’incidente stradale

Due veri eroi che grazie alla loro tempestività hanno salvato la vita ai giovani. Dopo l’ambulanza che li ha trasportati in ospedale, sono arrivati anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo incidentato.

La dinamica non è ancora chiara ma stando alle informazioni trapelate finora, l’auto potrebbe essersi schiantata contro un pilastro fuori dalla galleria, in modo frontale e autonomamente, senza coinvolgere altri veicoli.

Le forze dell’ordine sono ora a lavoro per ricostruire esattamente cosa sia accaduto e per farlo si analizza la zona alla ricerca di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso gli istanti precedenti all’impatto.

Non abbiamo notizie circa le condizioni di salute dei giovani, di certo però sappiamo che solo grazie al miracoloso arrivo dei poliziotti, la situazione non è degenerata.