Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella provincia di Trento, dove un automobile guidata da un uomo di 56 anni è improvisamente uscita dalla carreggiata prima di schiantarsi contro un guardrail. Il mezzo è andato distrutto e l’automobilista, insieme alle due persone che erano con lui, è rimasto ferito.

Trento, auto contro guardrail: la dinamica dell’incidente

Al momento, non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto ieri intorno alle 16:30 a Padergnone. L’auto si trovava sulla ss45 bis della Gardesana in direzione Vezzano quando, nelle vicinanze di un bivio, è uscita di strada e si è schiantata con estrema violenza contro il guardrail. Il veicolo è andato distrutto e sin dai primi momenti si è molto temuto per l’incolumità delle tre persone che erano al suo interno.

Trento, auto contro guardrail: i soccorsi

Sull’automobile, infatti, viaggiavano un uomo e una donna di 56 anni e un ragazzo di 23. Tutti sono rimasti feriti e sono stati accompagnati all’ospedale di Trento dai medici del 118 arrivati sul posto con ambulanze e automedica. Secondo quanto si apprende, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco, invece, si sono occupati di ripulire la strada dai detriti del mezzo e del guardrail: il traffico è stato più intenso del normale per diverso tempo.