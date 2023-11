Tragedia a Cosenza dove si è verificato un terribile incidente ferroviario: all’altezza di contrada Thurio, a nord di Corigliano Rossano, c’è stato lo scontro tra un treno regionale e un camion. Lo schianto ha causato la morte due persone.

Incidente ferroviario a Cosenza, scontro tra un treno regionale e un camion

Per cause ancora in fase di accertamento, nel tardo pomeriggio di martedì 28 novembre, intorno alle ore 19:00, un trenoin transito ha impattato contro un autoarticolato. Subito dopo lo schianto, i due mezzi si sono incendiati.

La violenza dell’urto ha fatto deragliare il treno, un convoglio regionale che collega Sibari a Catanzaro, e ha provocato la morte di due persone. Le vittime, sulla base delle informazioni sinora diffuse, sarebbero i due conducenti dei mezzi coinvolti nel terribile sinistro ossia una donna che si trovava alla guida del treno e un uomo che era al volante del camion.

Fortunatamente, i dieci passeggeri che viaggiavano a bordo del convoglio sono rimasti illesi. Lo ha riferito Ferrovie dello Stato tramite la diffusione di una nota ufficiale.

La nota di Ferrovie dello Stato: “Due vittime, nessun ferito”

“Al momento risultano deceduti il capotreno e l’autista del camion e illesi i 10 passeggeri presenti a bordo del treno. Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa fra Sibari e Corigliano Calabro. RFI e Trenitalia esprimono il loro dolore e cordoglio per le vittime e la vicinanza ai feriti”, si legge nella nota di Ferrovie dello Stato.