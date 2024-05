Un neonato di appena un mese è stato trovato senza vita nella sua culla dai genitori: hanno lanciato l’allarme vedendo che il piccolo non rispondeva alle loro sollecitazioni.

L’intervento dei primi soccorsi per il neonato morto

Sembrerebbe un probabile caso di ‘morte in culla’ quello che nella mattinata di oggi ha fatto scattare, i soccorsi del 118 in un’abitazione di via Basento, in zona Tiburtina a Pescara.

Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente sulla scena, tentando disperatamente di rianimare il neonato, purtroppo invano.

Sul corpo del neonato non sono stati trovati, almeno in apparenza e dalle prime indagini, segni di violenza.

Attivate le indagini della polizia per la morte

Intervenuta anche la Polizia, con squadra Volante e squadra Mobile, per tutti gli accertamenti del caso. Serviranno ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso, profondo lo sconforto dei genitori.

La famiglia è devastata dalla tragedia, e la comunità di Pescara si unisce nel sostegno e nel cordoglio per i genitori del neonato.

La sindrome della morte in culla

È a tutt’oggi la prima causa di morte dei bambini nati sani e non ha ancora una chiara spiegazione scientifica. È la causa più comune di morte tra un mese e un anno di età.

Circa il 90% dei casi si verifica prima dei sei mesi di età, con il picco di casi tra i due mesi e i quattro mesi di età.