Da Zendaya a Shakira, i look più stravaganti al Met Gala

Milano, 7 mag. (askanews) – La parola d’ordine è “Il giardino del tempo”, che è il titolo della mostra al Metropolitan Museum di New York inaugurata con il MET Gala, l’evento più glamour dell’anno nella Grande Mela, dove convergono le star di tutto il pianeta per una passerella. Abiti floreali quindi per tante star, da Kendall Jenner, con un look Givenchy della stagione 1999, un dress a sirena trasparente, a Shakira rosso su rosso. La cantante americana Lana Del Rey è arrivata al Met Gala con un abito avvolto nei rami. Look floreale anche per Uma Thurman e Zendaya. Chris Hemsworth, uno dei quattro co-presentatori della serata, ha sfilato con l’inseparabile moglie Elsa Pataki.