Anna Kraevskaya è la seconda vittima del terribile incidente che si è verificato a Vercelli. Una Ferrari si è schiantata a 200 km/h e ha preso fuoco.

Ferrari si schianta a 200 km/h: in auto anche una fotomodella

La seconda vittima dell’incidente stradale avvenuto ad Alice Castello, in provincia di Vercelli, è stata identificata. Si tratta della fotomodella ucraina Anna Kraevskaya. La donna era seduta sul lato del passeggero a bordo della Ferrari Gtc4 che si è schiantata a 200 km/h per poi prendere fuoco. Il conducente, Hysni Qestaj, conosciuto come dj Style Q, era stato identificato due giorni fa. I due vivevano in Svizzera. Le operazioni di riconoscimento sono state complesse perché l’auto era carbonizzata, per questo è servito il test del Dna. La fotomodella nata ad Odessa si trovava insieme al dj dopo aver passato una notte in un locale in Svizzera, il Jukebox Club di Sion. Insieme hanno deciso di passare la Pasqua in Italia. La moglie del dj, invece, si trova in Kosovo con i figli di 11 e 14 anni.

Ferrari si schianta a 200 km/h: riconoscimento e dinamica

La polizia stradale era subito risalita al nome del proprietario dell’auto ma per avere la certezza che fosse realmente lui il conducente è stato necessario l’esame del Dna. La Ferrari, uscita di strada poco dopo la galleria passo d’Avenco in direzione di Milano, si è andata a schiantare contro il guardrail e ha preso fuoco.