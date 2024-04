La Ferrari che si è schiantata contro un guardrail sull’autostrada A4-A5 a 200 km/h era di un 41enne serbo. Le operazioni di identificazione dei due corpi trovati all’interno sono in corso.

Ferrari si schianta a 200 km/h: a chi era intestata

La Ferrari che domenica 31 marzo si è schiantata contro un guardrail sulla bretella autostradale A4-A5, in direzione Milano, era intestata ad un uomo di 41 anni di nazionalità serba, ma naturalizzato svizzero. Le operazioni di identificazione dei due corpi trovati nell’auto sono ancora in corso. La macchina ha subito preso fuoco dopo il violento impatto e due persone a bordo sono finite carbonizzate, per questo risalire alla loro identità è più complesso. Per il momento si sa solo che si tratta di un uomo e du una donna.

Ferrari si schianta a 200 km/h: identificazione delle vittime e dinamica

La polizia stradale di Settimo Torinese sta lavorando sodo per cercare di capire chi sono le vittime del tragico incidente. Stanno provando a rintracciare alcuni parenti dell’intestatario della macchina, per tentare il riconoscimento attraverso l’esame del Dna. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la Ferrari stesse viaggiando ad altissima velocità, almeno 200 km all’ora, quando ha perso il controllo e si è schiantata. L’auto coinvolta nell’incidente si è completamente distrutta. Era una Ferrari modello GTC4 Lusso di colore bianca con targa svizzera.