Un uomo è morto dopo essere stato positivo al Covid per un tempo pari a quasi due anni. 613 giorni, ad essere più precisi. Scopriamo la storia del paziente e il caso clinico che è già stato riportato ad un importante congresso.

Positivo al Covid per 613 giorni

L’uomo era stato ricoverato a febbraio del 2022 ad Amsterdam. Aveva un tumore al sangue e per curarsi prendeva immunosoppressori. Una delle medicine eliminava i linfociti B che producono anticorpi contro il Covid. Per questo motivo non riusciva a negativizzarsi ed è rimasto positivo al virus per quasi due anni.

Come è morto

Nonostante le varie cure, l’uomo è purtroppo morto a 72 anni, dopo aver avuto una ricaduta a causa delle sue condizioni di salute già difficili. Inoltre, è stato scoperto che il genoma virus isolato dall’uomo ha calcolato ben più di 50 mutazioni. Questo non fa altro che riportare al fatto che le infezioni che durano nel tempo portano a delle nuove varianti del virus.

E’ un caso clinico

La storia dell’uomo è già un caso clinico, d’altronde è davvero un caso unico. E’ stato raccontato al Congresso della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) presso Barcellona.