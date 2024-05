Cristiano Malgioglio ha fatto un annuncio, dichiarando di essere pronto a spogliarsi se Angelina Mango dovesse riuscire a vincere questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Cristiano Malgioglio: “Se Angelina vince l’Eurovision mi spoglio”

Sabato 11 maggio andrà in onda la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2024. L’Italia, che ha già trionfato nel 2022 con i Maneskin ed è arrivata al quarto posto nel 2023 con Marco Mengoni, quest’anno è rappresentata da Angelina Mango. Cristiano Malgioglio è un fan della cantante e spera nella sua vittoria, tanto da fare una promessa. “Se vincerà Angelina, per la gioia mi spoglierò come ho fatto con i Maneskin. Invece di rimanere in mutande, però, metterò davanti solo da due tulipani. Probabilmente posterò il video su Instagram” ha dichiarato, sottolineando che Angelina ha tutti i numeri per poter ottenere la vittoria.

Eurovision Song Contest, Malgioglio: “Sta nascendo una pop star”

Cristiano Malgioglio fa il tifo per Angelina Mango. “Si farà notare perché si presenta con una canzone particolare, diversa da tutte le altre e questa è già una grande fortuna. Sta nascendo una pop star e sono felicissimo di questo” ha dichiarato il cantautore. “Questo Eurovision è sicuramente femminile, le donne quest’anno sono le vere vincitrici” ha aggiunto.