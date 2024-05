Bologna in apprensione per le condizioni di Joshua Zirkzee, uscito dal campo nel match contro il Napoli in lacrime per via di un infortunio. Immagini che hanno allarmato anche chi lo ha messo in cima ai propri desideri per l’estate, come il Milan ma anche l’Inter.

Le ultime sulle sue condizioni

Stando agli aggiornamenti riportati da DAZN, Zirkzee ha sentito tirare il flessore della gamba sinistra. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dell’olandese finito nel mirino di Inter e Milan per l’estate, che a questo punto potrebbe aver già terminato la propria stagione in anticipo di due giornate. Il centravanti dunque potrebbe già aver iniziato le vacanze anzitempo.

Le parole di Thiago Motta su Zirkzee

Subito dopo la fine della partita tra Bologna e Napoli, il tecnico dei felsinei Thiago Motta ha commentato l’infortunio di Zirkzee. Motta non si sbilancia troppo però sul problema capitato a Zirkzee, uscito malconcio dal campo di gioco: “Dovremo valutarlo con calma, ha sentito un fastidio al flessore sinistro”.

Bologna, Thiago Motta avvicina la Champions League

Al Bologna manca solo l’ultima curva prima di abbracciare il sogno Champions League. Nonostante l’obiettivo sia ormai quasi raggiunto, Thiago Motta ha mantenuto un profilo basso: “Più che parlare di Champions, la mia felicità è parlare di questo gruppo” ha detto Motta in conferenza stampa